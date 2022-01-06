بعد تراجعه.. تطور الدين الخارجي لمصر في عامين (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض قيمة الدين الخارجي لمصر لأول مرة في آخر سنة ونصف خلال الربع الثالث من عام 2021.

وبحسب بيانات البنك المنشورة على موقعه الإلكتروني، انخفضت قيمة الدين الخارجي إلى نحو 137.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 137.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2021 بانخفاض 439.5 مليون دولار.

ورغم هذا التراجع ارتفع الدين الخارجي خلال أول 9 أشهر من عام 2021 بنحو 8.2 مليار دولار، مقارنة بما كانت عليه في نهاية عام 2020 عند نحو 129.2 مليار دولار.

ويعود انخفاض الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى تراجع ديون البنك المركزي الخارجية، والتي انخفضت بنحو 641.8 مليون دولار، حيث وصلت بنهاية سبتمبر الماضي إلى نحو 24.9 مليار دولار مقابل نحو 25.6 مليار دولار في نهاية يونيو 2021.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور الدين الخارجي خلال عام 2020 وأول 9 أشهر من عام 2021 بحسب أحدث البيانات المتاحة بالبنك المركزي المصري.