اختيار رئيس اتحاد مصدري الأقطان وهيئة المكتب الاثنين المقبل

كتبت – شيماء حفظي:

يختار أعضاء مجلس إدارة اتحاد مصدري الأقطان، الاثنين المقبل، هيئة مكتب الاتحاد المكونة من رئيس الاتحاد ووكيلين وسكرتير مالي وإداري.، بحسب ما قاله مصدر لمصراوي.

وفاز 12 مرشحاً بانتخابات اختيار لجنة إدارة اتحاد مصدري الأقطان المصري في أكتوبر الماضي، ويتم اختيار الهيئة من بينهم.

ويتكون المجلس من 16 عضوا بينهم 12 منتخبين و4 بالتعيين، بينهم ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ورئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، ونائب رئيس مجلس الدولة والذى يعمل كمستشار قانونى للاتحاد.

ومن بين المعينين 2 ليس لهم حق التصويت، وهما ممثل وزارة التجارة ورئيس الهيئة العامة للتحكيم.

ويتولى الاتحاد وضع سياسات تصدير الأقطان وشروط البيع فى عقود التصدير للعملاء بالخارج، ويتبعه 70 شركة.

وفاز بالانتخابات، أحمد خالد مصطفى البساطي، صاحب شركة النيل الحديثة للأقطان، ورتيبة محمود المفوض العام لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، وعلي أبو مضاوي رئيس شركة الإخلاص لتجارة الأقطان والاستيراد والتصدير .

كما فاز إبراهيم عبدالمنعم إبراهيم علي رئيس شركة المتحدة لحلج وتصدير الأقطان، ومجدي عيد إبراهيم رئيس الفريد لحليج وتجارة الأقطان، وعاصم ياسين عبدالخالق الجزار رئيس شركة الجزار للتجارة والتصدير وحليج الأقطان.

فاز أيضا أحمد محمد عبدالستار العطار رئيس شركة بنها لتجارة الأقطان والمحاصيل الزراعية، ومحسن محمد حسان رئيس الشركة العربية لحليج الأقطان، ومحمد محمود محمد الجارحي عن شركة الجارحي للتجارة وتصدير الأقطان.

ومن بين الأعضاء، منير عبدالمجيد أحمد رجب عن شركة رجب للاقطان والتجارة والصناعة، وأحمد عياد، وأحمد سعيد حسن عن شركة الكان محمد نصير للتجارة والصناعة.

وتولت رئاسة الاتحاد في دورته السابقة عزة قباري، رئيسة شركة الوادي لتجارة وحليج الأقطان، سابقا، وهي شركة حكومية تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لكنها دمجت مع شركات أخرى تحت مظلة شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان حاليا.