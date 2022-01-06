التصديري للصناعات الغذائية يطالب الشركات بسرعة التسجيل بمنصة الأردن الإلكترونية

كتبت- شيرين صلاح:

طالب المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أمس الأربعاء، الشركات بسرعة التسجيل الالكتروني قبل التصدير إلى الأردن بالمنصة الأردنية بداية من يناير الجاري.

وقال المجلس في بيان له، اليوم الخميس، إنه تلقى كتابا من جهاز التمثيل التجاري ونقابة تجار المواد الغذائية بالأردن يفيد بإطلاق الحكومة الأردنية للمنصة الإلكترونية يوم 2 يناير 2022 لتسجيل الواردات من الدول التي تطبق برامج مماثلة ومن بينها مصر.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار قرار وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني رقم 119 لسنة 2021 الذي يقضى بتطبيق برنامج المنصة الالكترونية لتسجيل واردات المملكة من الدول التي تطبق برامج مماثلة اعتبارا من الاول من يناير 2022.

وتعد الأردن رابع أكبر الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 بقيمة 171 مليون دولار محققة نسبة نمو 2% مقارنة بكامل صادرات عام 2020.

وتمثل نسبة 4.5% من إجمالى صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، كما بلغ إجمالى عدد الشركات والمصانع المصرية المصدرة 342 شركة مصرية، وفقا للبيان.