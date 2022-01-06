الأحد المقبل.. انطلاق معرض "إيجي بلاست" لصناعات البلاستيك والكيماويات

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة افتتاح معرض "إيجي بلاست" لمنتجات البلاستيك والكيماويات خلال الفترة بين 9 و12 يناير المقبل، وذلك بمشاركة 340 شركة محلية ودولية.

وبحسب بيان المجلس التصديري اليوم الخميس، تفتتح نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الدورة الثامنة عشر للمعرض بمركز مصر للمعارض الدولية.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن إیجي بلاست معرض وطني خالص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمختلف قطاعات صناعة ‏البلاستيك والبتروكيماويات.

وأشار أبو المكارم إلى أنه لأول مرة يتم تخصيص مساحة للشركات متناهية الصغر تحت رعاية ودعم المجلس ‏التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وذلك لتأهيلهم لعمليات التصدير الخارجي ‏ودمجهم داخل القطاع.

وأوضح أبو المكارم أن المعرض يستضيف ما يزيد عن 22 ألف زائر و340 شركة عارضة محلية ودولية "70 شركة محلية مصنعة ومصدرة، و270 شركة أجنبية" من 9 دول تضم كلا من تركيا، والهند، والصين، والسعودية، والإمارات، وفيتنام، وسويسرا، وألمانيا، وقطر.

وأضاف أن المعرض يضم صالتي عرض بمساحة إجمالية 20 ألف متر، وأن القطاعات المشاركة هي قطاع صناعة البلاستيك، والبتروكيماويات ومنها على سبيل ‏المثال الخامات، والماستر باتش، والخيوط والأدوات الصناعية، والماكينات، والبلاستيكات ‏الهندسية، ومواسير وخراطيم ومستلزماتها، ومستلزمات الري والزراعة، والأدوات ‏الصحية ومستلزماتها، وأدوات منزلية ومكتبية، والتعبئة والتغليف، وعبوات وحاويات، و‏لعب الأطفال، وتدوير اللدائن.

وأشار أبو المكارم إلى نجاح المعرض في جذب العديد من الشركات المحلية والعالمية، وكذلك رجال الأعمال المهتمين بقطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات، لما يتيح لهم من فرصاً تجارية هائلة.

وذكر أن المعرض يعد المكان الأنسب للالتقاء برجال الاقتصاد المهتمين بقطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات المصرية، والذي شهد نمواً هائلا خلال الحقبة الاخيرة مما جعل القطاع يعمل بمثابة القاطرة للقطاع الصناعي المصري بجميع قطاعاته، كما وضع القطاع على رأس أكثر القطاعات نموا وربحية وجذباً للاستثمارات وأيضا كأكبر القطاعات في حجم الصادرات.

وقال رئيس المجلس إنه يتزامن مع انطلاق معرض إيجي بلاست انطلاق معرض "بلاستيكس" والذى يستعرض الفرص الكبيرة التي يزخر بها قطاع المواد البلاستيكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يستقطب نُخبة من الخبراء المتخصصين لاستكشاف الفرص الجديدة للاستثمار والأعمال في القطاع.