ارتفاع السمك البلطي والمكرونة.. أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

10:22 ص الخميس 06 يناير 2022
ارتفاع السمك البلطي والمكرونة.. أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

سوق السمك

كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 21 و26 جنيها.
كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيها.
وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و60 جنيها.
وهبط سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، اليوم، بين 30 و120 جنيها.
وبقي سعر كيلو البوري ثابتا، ليتراوح بين 40 و50 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.
سوق العبور سعر السمك البوري سعر السمك البلطي سعر السمك المكرونة

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