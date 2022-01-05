الجريدة الرسمية تنشر الشروط الجديدة لاستيراد سيارات الركوب

كتبت - شيماء حفظي:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنوياً بالسوق المحلي.

اقرأ أيضًا:

"الوسائد الهوائية" و"قطع الغيار".. شروط جديدة لاستيراد سيارات الركوب