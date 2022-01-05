بروتوكول تعاون لمد خدمات التأمين الصحي لعمال المقاولات

كتبت- ياسمين سليم:

وقعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة للتأمين الصحي بروتوكولي تعاون لمد خدمات التأمين الصحي لعمال المقاولات وحالات انتهاء الخدمة قبل بلوغ سن الشيخوخة.

وقال بيان من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن البروتوكولين يهدفان إلى تحقيق استفادة المؤمن عليهم من خدمات التأمين الصحي.

وقال جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن البروتوكول الأول يتضمن مد خدمات التأمين الصحي لعمال المقاولات حيث يتوجه المؤمن عليه لمكتب التأمينات لاستخراج بيان بسداده اشتراك التأمينات والتأمين الصحي ثم التوجه لأقرب فرع من فروع التأمين الصحي بالمدينة أو المحافظة التابع لها محل سكنه لاستلام بطاقة التأمين الصحي.

ويبلغ الاشتراك الشهري ١٥٤ جنيهًا عبارة عن اشتراكات التأمينات وقدرها ١٤٠ جنيهًا واشتراكات التأمين الصحي تبلغ ١٤ جنيهًا.

وأضاف أن البرتوكول الثاني تضمن مد خدمات التأمين الصحي لفئة العاملين لدى الغير الذين أنهيت خدمتهم قبل بلوغهم سن الستين ولم يتوافر بشأنهم شروط استحقاق المعاش طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لتشملهم منظومة التأمين الصحي خلال الفترة من تاريخ انتهاء خدمتهم حتى تاريخ بلوغهم سن الستين مقابل قيامهم بسداد الاشتراك السنوي البالغ ٦٥٢ جنيهًا سنويا.

وأوضح عوض استمرار التنسيق بين الهيئين لشمول باقي فئات العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة التأمين الصحي وأهمية ربط قواعد بيانات الهيئين للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات بسهولة ويسر.