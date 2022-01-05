مؤشر البورصة يصعد لأعلى مستوى له منذ مارس 2020 بنهاية تداولات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.51% إلى مستوى 12043 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.67%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.71%.

وبدأ مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 منذ جلسة بداية الأسبوع يرتفع ليتجاوز حاجز مستوى 12 ألف نقطة لأول مرة منذ مارس 2020، بحسب بيانات البورصة.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة بلغت 58.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة بلغت 9.7 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجاني صافي بيع من الأسهم بقيمة 68.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة بلغت 0.72% إلى مستوى 11982 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الثلاثاء، مدفوعًا بمشتريات المستثمرين العرب.