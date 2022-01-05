مؤشر البورصة يصعد لأعلى مستوى له منذ مارس 2020 بنهاية تداولات اليوم

02:48 م الأربعاء 05 يناير 2022
مؤشر البورصة يصعد لأعلى مستوى له منذ مارس 2020 بنهاية تداولات اليوم

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.51% إلى مستوى 12043 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.67%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.71%.

وبدأ مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 منذ جلسة بداية الأسبوع يرتفع ليتجاوز حاجز مستوى 12 ألف نقطة لأول مرة منذ مارس 2020، بحسب بيانات البورصة.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة بلغت 58.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة بلغت 9.7 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجاني صافي بيع من الأسهم بقيمة 68.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة بلغت 0.72% إلى مستوى 11982 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الثلاثاء، مدفوعًا بمشتريات المستثمرين العرب.

مؤشر البورصة البورصة

الخبر التالى:

رئيس وحدة الدين بالمالية: أول صك سيادي سيكون في حدود ملياري دولار

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
769

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

821

متعافون اليوم

388651

إجمالي الإصابات

21836

إجمالي الوفيات

323001

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. 10 عربيات ركبوا على بعض.. تفاصيل حادث الأوسطي المروع (صور وفيديو)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا