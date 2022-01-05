كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر ارتفاعه مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه أمس، بسبب صعود المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من اقتراب أعياد الميلاد.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وتوقع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، تحرك مبيعات السوق خلال إجازة النصف العام الدراسي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 530 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 681 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 795 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 909 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، ليبلغ 1818 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.23%، في الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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