100 جنيه تراجعًا في سعر طن السكر الأبيض بالأسواق خلال يناير

كتبت- شيرين صلاح:

قال حسن الفندي عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار السكر الأبيض انخفضت 100 جنيه للطن خلال يناير الجاري.

وأضاف الفندي، أن سعر طن السكر الأبيض في الأسواق حاليا يصل إلى 10300 جنيه مقابل 10400 و10500 جنيه خلال ديسمبر الماصي.

وأرجع الفندي تراجع السعر إلى هدوء الطلب بالأسواق، مما دفع السعر إلى الانخفاض.

وذكر الفندي، أن تراجع سعر الطن لن يخفض في سعر الكيلو بالأسواق للمستهلكين، مشيرا إلى أن هذا التراجع يعتبر طفيفًا.

وكانت أسعار السكر الأبيض انخفضت بين 500 و600 جنيه للطن خلال ديسمبر الماضي، وفقا لقول الفندي سابقا.

وبحسب يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية في وقت سابق لمصراوي، فأن أسعار السكر الأبيض تتراوح بين 8.5 جنيه و12 جنيهًا، بحسب الشركة والمنطقة التي يباع بها.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 و3.2 مليون طن سنويًا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، وتعوض الفارق من الاستيراد.