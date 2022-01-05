ارتفاع الطماطم والملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم والباذنجان البلدي والملوخية بين 25 قرشا وجنيه، اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجع سعر كيلو البرتقال أبو سرة 50 قرشا، ليتراوح بين 2.5 و4.5 جنيه.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 2 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 4 و9 جنيهات.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.25 و4.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الملوخية بين 3 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و7 جنيهات.

البسلة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.