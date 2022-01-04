"أوبك+" تتفق على زيادة إنتاج البترول 400 ألف برميل يوميًا في فبراير

القاهرة- وكالات:

قالت مصادر لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء إن مجموعة أوبك+ اتفقت على زيادة إنتاجها من النفط 400 ألف برميل يوميا في فبراير المقبل.

وعقدت مجموعة "أوبك+" أول اجتماعاتها هذا العام اليوم، لاتخاذ قرار بشأن إنتاج المجموعة من البترول خلال فبراير المقبل، وسط تحديات يفرضها متحور أوميكرون.

و"أوبك+" هي مجموعة الدولة المصدرة للنفط وحلفاؤها، وتجتمع في بداية كل شهر لإقرار إنتاج البترول في الشهر المقبل، في محاولة منها لدعم أسعار النفط التي تهاوت مع بداية أزمة فيروس كورونا في 2020.

وفي يوليو الماضي قررت مجموعة "أوبك+" زيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل يوميًا كل شهر بداية من أغسطس وحتى نهاية 2021، كما أقرت الزيادة نفسها لشهر يناير الجاري.

وقررت المجموعة عقد اجتماعًا يوم 2 فبراير المقبل، للنظر في حجم إنتاجها لشهر مارس المقبل.

وقفز سعر برميل النفط بنسبة 1.24% ليقترب من 80 دولارًا في أعقاب قرار أوبك+ ويسجل 79.96 دولار للبرميل، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

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