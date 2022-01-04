قطاع الأعمال: حالة وفاة و5 مصابين في حادث سقوط سقف مصنع نسيج بالمحلة

04:22 م الثلاثاء 04 يناير 2022
قطاع الأعمال: حالة وفاة و5 مصابين في حادث سقوط سقف مصنع نسيج بالمحلة

شركة النصر بالمحلة الكبري

كتبت- شيماء حفظي:

أوقفت شركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى العمل بوحدة الصباغة داخل المصنع، بالإضافة إلى منح العاملين إجازة مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام، وتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، وذلك بعد سقوط سقف الوحدة على العمال.

وبحسب بيان وزارة قطاع الأعمال اليوم الثلاثاء، سيصرف منحة فورية لأسرة المتوفى بقيمة 15 ألف جنيه بخلاف مصروفات الجنازة.

وأضاف البيان أنه نظرا للحالة السيئة التي وصل إليها سقف مصنع نسيج "7" بوحدة النصر للصباغة والتجهيز التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، فقد سقط عصر أمس الاثنين سقف المصنع مع بدء تشغيل الوردية الثانية.

ونتج عن سقوط السقف إصابة عدد 5 من العاملين خرج 4 منهم من المستشفى بإصابات خفيفة والحالة الخامسة تخضع لعملية جراحية بعد إجراء الإسعافات اللازمة، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة.

وأشار البيان، إلى أنه ضمن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تم دمج شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وأن عمليات التطوير التي تجري حاليا بشركة غزل المحلة تهدف إلى تطوير وتحديث المنشآت والمصانع القائمة مع إنشاء مصانع جديدة.

شركة النصر بالمحلة الكبرى وزارة قطاع الأعمال شركات الغزل والنسيج

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