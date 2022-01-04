ديفيد بيكهام يبيع 55% من شركته مقابل 269 مليون دولار

كتب- مصطفى عيد:

اتفقت مجموعة أوثنتيك براندز جروب على شراء حصة أغلبية في شركة إدارة العلامات التجارية التابعة للاعب كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرج عن شخص مطلع على الأمر.

وبحسب ما قاله هذا الشخص للوكالة، ستدفع شركة أوثنتيك براندز حوالي 200 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 269 مليون دولار) مقابل الاستحواذ على 55% من شركة "Beckham’s DB Ventures".

وستمنح هذه الصفقة عائدات لشركة أوثنتيك براندز من أحد أكثر الرياضيين شهرة في العالم، والذي تقاعد من كرة القدم في عام 2013، واليوم يقدم عروضا للعلامات التجارية بما في ذلك ساعات "Tudor".

وتمتلك شركة العلامات التجارية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها حقوق عدد من النجوم البارزين منهم المطرب الأمريكي الراحل إلفيس بريسلي، ولاعب كرة السلة السابق شاكيل أونيل، والذي يعد مستثمرا رئيسيا في أوثنتيك براندز أيضا.

ووسعت شركة أوثنتيك براندز أنشطتها منذ أن أسسها جيمي سالتر في عام 2010، حيث تعاونت مع أصحاب العقارات في مراكز التسوق لشراء عدد من شركات تجارة التجزئة، وفي أغسطس وافقت على شراء ماركة الأحذية الرياضية Reebok من Adidas AG مقابل حوالي 2.5 مليار دولار، بحسب الشبكة.

وقدمت الشركة أوراقها للاكتتاب العام الماضي لكنها أوقفت الخطة بعد الموافقة في نوفمبر الماضي على بيع حصة 25% إلى CVC Capital Partners وHPS Investment Partners، وذلك في صفقة تقدر قيمة المجموعة بـ 12.7 مليار دولار، بما في ذلك الديون، وفقا لبلومبرج.