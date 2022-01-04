10 جنيهات تراجعًا بالجرام.. لماذا هبط سعر الذهب في مصر بالأسواق؟

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر جرام الذهب في مصر 10 جنيهات منذ بداية الأسبوع الجاري وحتى الآن، وذلك تأثراً بانخفاض سعر المعدن بالبورصات العالمية.

تراجع سعر الجرام إلى 791 جنيهًا اليوم الثلاثاء مقابل 801 جنيه السبت الماضي، ليخسر الجرام 10 جنيهات من قيمته حتى الآن.

لماذا هبط الذهب

ووفقا لوكالة رويترز، تراجع الذهب البورصات العالمية من أعلى مستوى له في 6 أسابيع أمس الاثنين، نتيجة ارتفاع عائدات السندات الأمريكية، مما دفع سعر الذهب للهبوط من أعلى مستوى له.

وبحسب رويترز، ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع أمس، مع توقعات المستثمرون أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس، بعد فترة وجيزة من استكمال عمليات شراء السندات.

ويؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب، وفقا للوكالة.

ويرتبط سعر المعدن في مصر بالسعر في البورصات العالمية، لذلك هبط جرام الذهب في مصر حاليا.

حركة البيع بالسوق المحلي

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن حركة البيع والشراء بالسوق المحلي تتسم بالهدوء، على الرغم من اقتراب أعياد الميلاد.

وهو ما اتفق معه هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، قائلاً إن حركة البيع بالسوق المحلي هادئة، نظراً لانشغال المستهلكين حالياً بامتحانات النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

ويتوقع ميلاد، أن تنشط حركة البيع بالسوق مع إجازة النصف الأول من العام الدراسي.

وينصح نادي نجيب المستهلكين لمن يريد الاستثمار بشراء الذهب حاليا، خاصة مع وصول سعر الجرام إلى مستويات مناسبة، مشيرا إلى أنه يتوقع عودة سعر الذهب للصعود مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.