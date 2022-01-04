بعثة من التصديري للصناعات الغذائية إلى كينيا في يناير لبحث زيادة الصادرات

كتبت- شيرين صلاح:

ينظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعثة تجارية إلى كينيا للشركات أعضاء المجلس بالتعاون والتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري، ومكتب التمثيل التجاري في نيروبي، وغرفة تجارة وصناعة كينيا، وشركة كونسبت وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير الجاري.

وبحسب بيان من المجلس التصديري اليوم الثلاثاء، يشمل برنامج البعثة زيارة عدد من سلاسل التجزئة والسوبر ماركت وأسواق الجملة لتعريف الشركات بالمنتجات المنافسة والأسعار وأذواق المستهلكين وأهم الموزعين، إلى جانب معرض لمدة يوم كامل بأحد أكبر فنادق العاصمة نيروبي.

وسيفتتح أعمال البعثة رسمياً السفير المصري في كينيا وممثلون عن الحكومة الكينية ومسئولو غرفة تجارة وصناعة كينيا التي تعد أكبر تجمع لرجال الأعمال والمستوردين بالسوق الكيني.

وتعد كينيا أكبر الأسواق الأفريقية غير العربية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 بقيمة بلغت 79 مليون دولار لتمثل 21% من إجمالي الصادرات إلى الدول الأفريقية غير العربية البالغ 377 مليون دولار.

كما تحتل كينيا المركز السابع عشر في قائمة أهم دول العالم المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال نفس الفترة، وحققت الصادرات الغذائية إلى كينيا نسبة نمو 9.2% خلال أول 11 شهرا من 2021 مقارنة بصادرات عام 2020 بأكمله.

وجاءت بعثة المجلس التصديري لكينيا استكمالاً للخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات التى أعلنها المجلس وفقاً للدراسة التي تم إعدادها فى بداية الربع الثاني لعام 2021، وكذلك استكمالاً للبرنامج التنفيذي لمجموعة عمل أفريقيا بالمجلس الذي تضمن إيفاد بعثات خلال عام 2021 إلى كلٍ من السودان، وأوغندا، وتنزانيا، وجنوب السودان.

ويحرص المجلس خلال أعمال البعثة على توفير الدعم اللوجستي والفني للشركات المشاركة من خلال وجود شركاء من بنوك مصرية متواجدة بالسوق الكيني لسهولة التحويلات وضمان حصيلة الصادرات بجانب شركاء الشحن من الخطوط الملاحية العالمية أعضاء المجلس من مقدمي الخدمات، وشركات الفحص ومراقبة الجودة لتوفير بيئة أعمال متكاملة للشركات المصرية المشاركة، وفقا للبيان.

كما يسعى المجلس التصديري إلى زيادة حركة التبادل التجاري مع كينيا، وذلك من خلال تكوين قاعدة بيانات وتسجيل الشركات الكينية الراغبة في تصدير مدخلات الإنتاج والمواد الخام الغذائية إلى مصر مثل الشاي والفواكه الاستوائية والسمسم وغيرها من المنتجات التي تعتمد مصر على استيرادها بالكامل.

ووفقا للبيان، تعد مصر ثاني أكبر مستورد للشاي الكيني الذي يعد إحدى أهم ركائز الصادرات الكينية.

وأطلقت الحكومة برنامج المساندة التصديرية مطلع شهر سبتمبر 2021 والذي يغطي مميزات وبرامج مساندة إضافية بنسبة 50% من المساندة الأساسية لبرنامج الفاتورة عند التصدير إلى الدول الأفريقية ومن بينها كينيا، بالإضافة إلى برنامج مساندة الشحن الذي يصل إلى 80% من تكاليف الشحن عند التصدير إلى الدول الأفريقية ومن بينها كينيا.