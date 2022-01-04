"ميدور" تبدأ إنتاج السولار بالمعاييرالأوروبية "EURO 5" منتصف 2022

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول إن مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية ستبدأ في إنتاج السولار بمواصفات المعايير الأوروبية "EURO 5" المطابق للمواصفات العالمية مع بدء دخول بعض الوحدات الإنتاجية الحديثة والمُعدلة حيز التشغيل الاختباري منتصف عام 2022 مع مراعاة الالتزام الكامل بالمعايير البيئية.

وأضافت الوزارة، خلال بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الانتهاء من التشغيل الاختباري الكامل للوحدات الإنتاجية مع حلول نهاية عام 2022.

ورأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال مشروع التوسعات لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاة تكرير ميدور التي سترفع طاقة التكرير بنسبة 60% والبالغ تكلفته الاستثمارية 2.4 مليار دولار، وذلك وفقاً للجداول الزمنية المخططة لتنفيذ التوسعات.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الاستراتيجية التشغيلية التجارية لميدور خلال العام الحالي 2022 على أساس تعظيم التشغيل لكافة الوحدات الإنتاجية والوصول للطاقة القصوى وإعطاء أولوية توفير المنتجات البترولية المختلفة إلى السوق المحلي، بحسب البيان.

وشهد الاجتماع أيضا استعراض المساهمات المجتمعية لشركة ميدور بالتنسيق مع اللجنة العليا لتنفيذ استراتيجية قطاع البترول للمسئولية المجتمعية، وبلغ إجمالى ما تبرعت به الشركة خلال عام 2021 نحو 15.5 مليون جنيه للمساهمة في دعم النواحي الصحية وتطوير المناطق المحيطة بالشركة بالإسكندرية ودعم الأنشطة المجتمعية بهذه المناطق.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة شركة ميدور برئاسة الدكتور جمال القرعيش، والمحاسب طارق القلاوي رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول، والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية، والمهندس كارم محمود رئيس جهاز تنظيم سوق الغاز.

كما حضر الاجتماع أشرف الشامي نائب رئيس هيئة البترول للتكرير، وخالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، والمهندس مجدي توفيق نائب رئيس هيئة البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.