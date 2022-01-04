البورصة: الخميس إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

01:37 م الثلاثاء 04 يناير 2022
البورصة: الخميس إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

البورصة

قرر مجلس إدارة البورصة تعطيل العمل بها يوم الخميس المقبل، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال في بيان اليوم الثلاثاء إنه تقرر أن يكون الخميس الموافق 6 يناير الجاري إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد على أن يستأنف العمل بالبورصة يوم الأحد 9 يناير الجاري.

وكان البنك المركزي قرر تعطيل العمل بالبنوك يوم الخميس المقبل، بعد قرار من مجلس الوزراء باعتبار يوم الخميس إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

البورصة إجازة عيد الميلاد البنك المركزي

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