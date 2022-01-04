"أوبك+" تجتمع من جديد لتحديد إنتاج البترول في فبراير وسط مخاوف أوميكرون

كتبت- ياسمين سليم:

تعقد مجموعة "أوبك+" أول اجتماعاتها هذا العام اليوم الثلاثاء، لاتخاذ قرار بشأن إنتاج المجموعة من البترول خلال فبراير المقبل، وسط تحديات يفرضها متحور أوميكرون.

و"أوبك+" هي مجموعة الدولة المصدرة للنفط وحلفاؤها، وتجتمع في بداية كل شهر لإقرار إنتاج البترول في الشهر المقبل، في محاولة منها لدعم أسعار النفط التي تهاوت مع بداية أزمة فيروس كورونا في 2020.

وفي يوليو الماضي قررت مجموعة "أوبك+" زيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل يوميًا كل شهر بداية من أغسطس وحتى نهاية 2021، كما أقرت الزيادة نفسها لشهر يناير الجاري.

وقالت مصادر لوكالة رويترز إنه من المرجح أن تلتزم "أوبك+" بخطتها بزيادة إنتاج النفط بـ 400 ألف برميل يوميًا في شهر فبراير، إذ تتوقع المجموعة تأثيرًا قصيرًا على الطلب بسبب انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".

وكانت "أوبك+" خفضت الإنتاج في 2020 بمقدار قياسي بلغ 10 ملايين برميل يوميًا وسط تراجع الطلب الناجم عن الوباء وانهيار الأسعار، وأعادت تدريجيًا الإنتاج لتتركها عند حوالي 3 ملايين برميل يوميًا من التخفيضات بحلول سبتمبر وفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو الماضي.

وقال تقرير من "أوبك+" أمس إن تأثير أوميكرون من المتوقع أن يكون متوسط وقصير الأجل، مع تحسن العالم في التعامل مع فيروس كورونا وتحديات المتعلقة بها.

وعزا التقرير توقعاته أيضًا إلى بالإضافة إلى النظرة الاقتصادية الثابتة في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي إن منتجي "أوبك+" لم يفوا بأهدافهم بواقع 730 ألف برميل يوميًا في أكتوبر الماضي و650 ألف برميل يوميا في نوفمبر.

وارتفع سعر برميل البترول في بداية تداولات اليوم، في ظل أنباء تمديد اتفاق زيادة الإنتاج الشهر المقبل.

وبلغ سعر خام مزيج برنت 79.55 دولار بزيادة 0.72%، فيما بلغ خام القياس الأمريكي 76.67 دولار للبرميل مرتفعًا بنسبة 0.78%.

أمين عام جديد

واختارت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أمس، أمينًا عامًا جديدًا للمنظمة وهو الكويتي، هيثم الغيص، بداية من أغسطس المقبل، خلفًا للنيجيري، محمد باركيدو.

وشغل هيثم الغيص، عدة مناصب في مؤسسة البترول الكويتية، وكان من قبل محافظ الكويت بالمنظمة لمدة 4 سنوات انتهت في يونيو 2021، ويعمل حاليًا نائب العضو المنتدب للتسويق الدولي بمؤسسة البترول الكويتية.

وقال الغيص، لوكالة رويترز عقب اختياره إن الإبقاء على اتفاق المنظمة مع روسيا والمنتجين الآخرين هو الأولوية القصوى بالنسبة له، لأن ذلك سيصب في المصلحة الأوسع لصناعة النفط.