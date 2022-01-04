صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة تقفز إلى 6.6 مليار دولار في 2021

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ارتفاع صادرات القطاع خلال 2021 بنسبة بلغت 43% مقارنة بعام 2020.

وبحسب بيان المجلس اليوم الثلاثاء، سجلت قيمة صادرات القطاع خلال العام الماضي 6.6 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار مقارنة بصادرات عام 2020.

أوضح البيان، أن دول الاتحاد الأوروبي استحوذت على النصيب الأكبر من صادرات القطاع بنسبة 29% من إجمالي الصادرات، تلتها دول آسيا، ثم الدول العربية بنسبة 21% لكلًا منهما، وتبرز أهمية صادرات القطاع بما تمثله من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

وبلغت صادرات البلاستيك والمطاط خلال 2021 بنحو 2,4 مليار دولار، وصادرات الأسمدة بقيمة 2,2 مليار دولار، وسجلت صادرات قطاع الكيماويات 973 مليون دولار، وفقا للبيان.

وسجلت قيمة صادرات المنظفات 256 مليون دولار، وبلغت قيمة صادرات البويات والدهانات 235 مليون دولار، وصادرات المنتجات الزجاجية 205 مليون دولار.

وذكر البيان، أنه فيما يخص أكبر الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع فتصدرت تركيا قائمة الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع عام 2021 بقيمة حوالى مليار دولار، تليها إيطاليا بقيمة حوالي 450 مليون دولار، ثم الأرجنتين بحوالي 380 مليون دولار.

ووفقا للبيان، فإن صادرات الصناعات الكيماوية دخلت أسواقًا جديدة خلال 2021 أهمها رومانيا بقيمة صادرات بلغت 130 مليون دولار، والجزائر بقيمة 100 مليون دولار.

أرجع رئيس المجلس الزيادة في الصادرات خلال ٢٠٢١ إلي جهود وزارة التجارة والصناعة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا مما ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية.

وترتب على ذلك اعتماد عدد من الأسواق خاصة دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات المصرية بديلا لإنتاج المصانع التي توقفت في بعض الدول وأهمها الصين، فضلاً عن مبادرة السداد الفوري التى أطلقتها الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية بالتنسيق مع البنوك والتي اتاحت سداد المتأخرات للمصدرين للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، بحسب أبو المكارم.

وكذلك اتجاه وزارة التجارة والصناعة لإقامة المجمعات الصناعية خلال العامين الماضيين لاستهداف زيادة نسبة المكون المحلى للمنتجات المصرية، وهى في تزايد مستمر مما أدي لارتفاعها فى المنتجات الكيماوية من 30%إلى 40%حاليًا مما وفر قدرة تنافسية وسعرية للمنتج المصري، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر سواء مع الدول الأفريقية، والتي حققت نسب نمو مرتفعة في استيراد المنتجات المصرية، أو دول اتفاقية الميركسور مع (البرازيل، أوروجواي، بارجواي، الارجنتين، حيث تركزت أغلب الصادرات المصرية في المواد الكيماوية مثل الأسمدة النيتروجينية، الأسمدة الفوسفاتية، بوليمرات كلوريد الفينيل.

ودخول العديد من منتجات قطاعات الصناعات الكيماوية في تنفيذ مشاريع اعادة الاعمار لدول الجوار مثل أسواق العراق وسوريا وليبيا.