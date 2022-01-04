5 حالات.. الضرائب تحدد مكان محاسبة الوريث عن نصيبه في شركة فردية



كتب- مصطفى عيد:

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تنفيذية بشأن تحديد مأمورية المركز الرئيسي المختصة بمحاسبة الوريث عن نصيبه فى الميراث الذي آل إليه من ميراث منشأه فردية، بحسب بيان من المصلحة اليوم الثلاثاء.

وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن إصدار التعليمات التنفيذية رقم (100) لسنة 2021 يأتى دعمًا لأواصر الثقة بين الممولين والمصلحة، وتيسيرًا عليهم خاصة مع اقتراب موسم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، والذي بدأ في أول يناير وينتهي في 31 مارس للأشخاص الطبيعيين، وفي 30 أبريل للأشخاص الاعتبارية.

وأضاف أنه وفقاً لهذه التعليمات يكون تحديد مأمورية المركز الرئيسي للممول (الشخص الطبيعي) بشركات الواقع الموروث وفقًا لخمس حالات كالآتى:

1- إذا كان الممول له ملف عن نشاط (تجاري/ صناعي/ مهني/ ...) خارج نطاق منطقة ضرائب القاهرة رابع، وفي ذات الوقت له نصيب موروث في منشأة فردية داخل نطاق منطقة القاهرة رابع:

يلتزم الممول بتقديم الإقرار الضريبي عن نشاطه الرئيسى متضمنًا نصيبه في الواقع الموروث إلى مأمورية المركز الرئيسي وذلك على منظومة أكسيل EXCEL على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية (اضغط هنا).



2- هي إذا كان الممول له ملف عن نشاط (تجاري/ صناعي/ مهني/ ...) يدخل فى نطاق منطقة ضرائب القاهرة رابع وله نصيب موروث في منشأة فردية لا تدخل في اختصاص منطقة ضرائب القاهرة رابع:

يلتزم الممول بتقديم الإقرار الضريبي إلى مأمورية المركز الرئيسي التابعة لمنطقة القاهرة رابع متضمنا نصيبه في شركة الواقع الموروث وذلك علـى المنظومة المميكنة IBM (اضغط هنا).

3- إذا كان الوريث له نصيب في منشاة فردية آلت بالميراث فى نطاق منطقة القاهرة رابع، وله نصيب في منشأة فردية آلت بالميراث خارج نطاق منطقة القاهرة رابع:

يلتزم الممول بتقديم إقراره الضريبي على أقدم ملف ضريبي هو وريث فيه متضمنًا كافة مصادر دخله الموروث، وذلك على منظومة إكسيل EXCEL، أو على المنظومة المميكنة IBM، بحسب الأحوال.

4- إذا إقتصر دخل الممول على نصيب موروث في منشأة فردية آلت إليه بالميراث، وتقع فى نطاق منطقة ضرائب القاهرة رابع:

يلتزم الممول بتقديم إقرار ضريبي عن نصيبه فى شركة الواقع الموروث وذلك على المنظومة المميكنة IBM.

5- إذا كان الممول له نشاط (تجاري/ صناعي/ مهني/ ...) يتبع نطاق منطقة ضرائب القاهرة رابع وله نصيب موروث في منشأة فردية آلت بالميراث وتقع في نطاق ذات المنطقة:

يلتزم الممول بتقديم الإقرار الضريبي عن نشاطه الرئيسي متضمنا نصيبه في الواقع الموروث إلى المأمورية المختصة بمحاسبته بالمنطقة وذلك على المنظومة المميكنة IBM.

وأشار عبد القادر إلى أن هذا الالتزام يأتي في ضوء تطبيق المنظومة المميكنة IBM على المأموريات التابعة لمنطقة ضرائب القاهرة رابع، مع استمرار ذات الإجراءات المتبعة حاليًا على باقي المناطق الضريبية المطبق بشأنها المنظومة المميكنة إكسيل EXCEL، وذلك لحين انضمامها إلى المنظومة المميكنة IBM.

وقال إن الممولين يمكنهم التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن (16395) والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذي يرد على كافة الاستفسارات، ويقدم الحلول للمشكلات.

وأضاف عبد القادر أن وحدة الإعلام بالمصلحة تنظم ندوات عن كيفية التسجيل وتقديم الإقرارات على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة لممولي مأموريات منطقة ضرائب القاهرة رابع، وكذلك ندوات عن تقديم الإقرار على منظومة الإقرارات الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتبارية أونلاين حتى نهاية أبريل 2022.

وذكر أنه يتم الإعلان عن هذه الندوات والرابط الخاص بها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك، كما يمكن للمؤسسات المختلفة التواصل مع وحدة الإعلام بالمصلحة على البريد الإلكتروني (tax.media@eta.gov.eg) للتنسيق لعقد ندوات توعية ضريبية.