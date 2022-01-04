الصناعة: انطلاق فعاليات الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي مارس المقبل

11:15 ص الثلاثاء 04 يناير 2022
الصناعة: انطلاق فعاليات الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي مارس المقبل

نيفين جامع

القاهرة- مصراوي:

وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على إقامة فعاليات الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي خلال الفترة من 9 و18 مارس المقبل.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، سيشارك في المعرض عدد كبير من كبريات الشركات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وقالت مي عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إن المعرض يأتى في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بالمعارض باعتبارها إحدى الركائز الأساسية الداعمة للاقتصاد القومي.

وأشارت عسل إلى أن المعرض يسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية وتوفير منتجات ذات جودة مرتفعة بأسعار مناسبة بالإضافة إلى زيادة تنافسية المنتج المصري.

وأضافت رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات، أن معرض هذا العام يستهدف مشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية ودول القارة الإفريقية، وكذلك مشاركة أهم وأكبر القطاعات الإنتاجية المحلية والتى تشمل قطاعات المنتجات الكهربائية والإلكترونية والكيماوية والأغذية والمشروبات والملابس والمفروشات والجلود وغيرها.

وأشارت عسل إلى أن معرض القاهرة الدولى يقدم للشركات العارضة فرصاً متميزة لتسويق منتجاتها وخدماتها بشكل مباشر على المستويين المحلي والدولي وكذا التعرف على كل ما هو جديد فى شتى المجالات إلى جانب تبادل الخبرات بين الشركات المصرية ونظيراتها من مختلف الدول المشاركة.

وذكر البيان، أن فعاليات الدورة ال 54 لم تعقد في موعدها المعتاد خلال شهر مارس من كل عام، حيث انعقدت نهاية شهر سبتمبر ومطلع شهر أكتوبر من العام الماضى كدورة استثنائية، نظراً لظروف جائحة فيروس كورونا وحققت نجاحاً كبيراً وحظيت بمشاركة العديد من الدول.

نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة معرض القاهرة الدولي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات

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