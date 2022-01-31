تراجع البطاطس والطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت-شيرين صلاح:

تراجعت سعر كيلو البطاطس، والطماطم 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفعت أسعار كيلو الكوسة، والليمون البلدي بين 50 قرشا وجنيه، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.



أسعار الخضروات:



الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.



البطاطس بين 2.25 و4.25 جنيه، بتراجع 50 قرشا.



البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.



الكوسة بين 3.5 و8.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.



الفاصوليا بين 6 جنيهات و12 جنيها.



الباذنجان البلدي بين 3 و9 جنيهات.



الفلفل الرومي البلدي بين 3 و9 جنيهات.



الفلفل الحامي البلدي بين 3 و9 جنيهات.



الملوخية بين 3 و10 جنيهات.



الخيار الصوب بين 4 و9 جنيهات.



البسلة بين 4 و6 جنيهات.



أسعار الفاكهة:





البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.



البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.



اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.



الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.



الجوافة بين 4 و7 جنيهات.



الرمان بين 6 و9 جنيهات.



الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.