"تنمية المشروعات" يصدر 2700 رخصة توفيق أوضاع خلال آخر 7 أشهر من 2021

04:07 م الأحد 30 يناير 2022
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كتب- مصطفى عيد:
أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن وحدات خدمة توفيق أوضاع المشروعات بالجهاز أصدرت 2700 رخصة مؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 31 ديسمبر 2021.
وقالت جامع، خلال ورشة عمل عن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لعام 2020، اليوم الأحد، إن هذه الوحدات أصدرت أيضا 1494 رخصة نهائية لتوفيق أوضاع المشروعات خلال ذات الفترة وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على شرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، مما يضمن قدرة هذه المشروعات على الاستمرار والتوسع.
وأضافت أن الجهاز بدأ في تنفيذ إجراءات توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وإعداد الكوادر البشرية بالجهاز وتدريبهم على إجراءات تقديم الخدمة بالإضافة إلى تجهيز وإعداد وحدات الخدمة بمختلف المحافظات ليتمكن الراغبون في توفيق أوضاعهم من الحصول على خدمة جيدة ومميزة وسريعة في نفس الوقت.
وذكرت نيفين جامع أن رخصة التشغيل المؤقتة التي تصدرها وحدات الخدمة تصل مدتها لخمس سنوات، وذلك لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، كما يصدر الترخيص المؤقت خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع وهي البطاقة الضريبية والسجل التجاري والموافقات المبدئية.
وأوضحت أن ذلك يكون مقابل رسوم لا تجاوز 10 آلاف جنيه للمشروع المتوسط، و5 آلاف جنيه للمشروع الصغير، و1000 جنيه للمشروع متناهي الصغر وبحد أدنى 500 جنيه.
نيفين جامع وزيرة الصناعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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