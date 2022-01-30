مشتريات محلية وأجنبية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.37% إلى مستوى 11457 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.29%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.05%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة بلغت 6.8 ملايين جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 6.4 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 13.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.37% إلى مستوى 11499 نقطة، مع نهاية تعاملات الأربعاء الماضي، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.