اليوم.. انطلاق ورشة عمل عن قانون تنمية المشروعات وخطوات توفيق الأوضاع

كتب- مصطفى عيد:

ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورشة عمل اليوم الأحد لاستعراض آليات تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة في أبريل 2021، والخطوات التي اتخذتها الدولة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية.

وتبدأ الجلسة الافتتاحية للورشة اليوم بكلمة لنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وبحضور محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، والنواب بلجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ وعدد من مسئولي وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية.

ومن المقرر أن تتناول جلسات عمل الورشة استعراض الإجراءات والحوافز والتيسيرات المشمولة بالقانون لشرعنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة بالقطاع غير الرسمي وذلك لدمجها في القطاع الرسمي وتوفير بيئة مواتية تساعدها علي الاستمرار والتطور ومناخ استثماري وقانوني آمن ومحفز بما ينعكس علي نموها لدفع عجلة الاقتصاد الوطني باعتبار المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي قاطرة للتنمية.

كما يستعرض ممثلون عن الجهات الشريكة والمعاونة للجهاز آليات تفعيل المعاملة الضريبية المبسطة والقطعية بالقانون والتي تعد بمثابة تيسيرات لتحفيز أصحاب المشروعات القائمة بالفعل أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة للعمل في إطار قانوني.