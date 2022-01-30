رغم وقف نشاط المصنع.. راكتا للورق تتحول للربحية في 6 أشهر

كتبت – شيماء حفظي:

تحولت الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا" للربح خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، رغم توقف الإنتاج في المصنع وتراجع الإيرادات.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد، إنها حققت أرباحا خلال الفترة (يوليو – ديسمبر 2021) بقيمة 397.8 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 46 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأوضح البيان، أن التحول للربح سببه أرباح رأسمالية بقيمة 447.8 مليون جنيه لبيع أرض غير مستغلة لسداد مديونية لصالح شركة الغاز بتروتريد وجزء من قروض مستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 47% إلى 264 ألف جنيه مقابل 496 ألف جنيه، وفقا لقائمة الدخل.

وأوقفت الشركة النشاط الإنتاجي منذ سبتمبر2019، لحين الانتهاء من مشروعات التطوير وإعادة تأهيل المعدات التي تخطط لها الشركة، وفقا للبيان.

وكانت الشركة اختارت استشاري هندي، لإعداد دراسة خطة تطوير الشركة، والتي أظهرت أن تطوير راكتا للورق، يحتاج لتكلفة استثمارية بنحو 172.8 مليون دولار، ولا تزال الشركة تدرس هذه الدراسة وإمكانية تنفيذها.

وراكتا، هي شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكمياوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام.