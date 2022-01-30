"التضامن" ترد.. هل حصل مواطن على معاش "تكافل وكرامة" رغم أن حسابه البنكي به 22 مليون جنيه؟

ردت وزارة التضامن الاجتماعي على انتشار خبر يفيد بحصول مواطن على معاش تكافل وكرامة ووجد في حسابه بالبنك بعد وفاته 22 مليون جنيه، بأنه خبر قديم وأن المواطن لا يحصل على معاش أو أي مساعدات من الوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت أن الخبر المُشار إليه قديم، وسبق نشره في شهر يونيو الماضي "تحت عنوان على طريقة البخيل وأنا.. يعول أسرته بمعاش تكافل وكرامة ووجدوا في حسابه بالبنك 22 مليون جنيه".

وقالت إنه نفت الخبر من قبل عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج في حينها بعد فحص قواعد البيانات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة بدقة والتأكد أن المواطن غير مستفيد من البرنامج بأي شكل من الأشكال.

وبحسب البيان فإن المواطن هو جاد عبد اللطيف محمد عطا الله أحمد وزوجته هي المواطنة بخيته محمد محمد عطا الله، وهو متوفي منذ منتصف شهر إبريل الماضي، والأسرة تصرف معاشًا تأمينيًا قدره ١٣٠٠ جنيه وهذا كل ما كانت تصرفه أسرة المواطن قبل وفاته كمعاش تأميني اشترك فيه المواطن طيلة فترة عمله أثناء حياته.

وبالتواصل مع أفراد الأسرة بما ورد في الخبر المتداول، أكد أبناء المواطن المتوفي بأن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة ولم يتم مخاطبتهم من أي بنك بأي خطابات تذكر.