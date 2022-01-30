المجالس التصديرية تبحث مع "ضمان السعودية" إنشاء مراكز تجارية بجدة والرياض

كتبت- شيرين صلاح:

تبحث اليوم الأحد المجالس التصديرية مع شركة ضمان المحدودة السعودية آليات تنفيذ المقترح الذي تقدمت به الشركة لإنشاء مراكز لتجارة السلع المصرية بكل من مدينتي الرياض وجدة.

وبحسب بيان المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، اليوم عقدت الشركة اجتماعًا بمنتصف الشهر الجاري وعرضت فيه الشركة السعودية علي ممثلي المجالس تقديم مجموعة من الخدمات.

وتتمثل هذه الخدمات في تأمين موقع مناسب يضم الشركات المصرية تحت سقف واحد في مكان مميز فى جدة، وتأمين مستودعات تخزين وتأمين التاشيرات للشركات المصرية الراغبة في ذلك، وتأمين شركات تخليص البضائع، وتأمين شهادة المواصفات والمقاييس لدخول السلع بالتنسيق مع المصدر المصرى وتامين الخدمات اللوجيستية "النقل وخلافه، وإنهاء المعاملات الخاصة بوزارتي التجارة والاستثمار بالسعودية، فقا لبيان التصديري.

ويأتي ذلك الاجتماع بصفة مبدئية تمهيدا للتوسع في باقي المدن السعودية لاستغلال حالة الرواج الحالية بالسوق السعوديـ وبهذا تكون الشركة السعودية وكيلا حصريا للشركات المصرية التي ستعرض منتجاتها بالمركز التجارى وفقا للقانون السعودي، وفقا للبيان.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنه تم طلب عقد الاجتماع مع الشركة السعودية لمناقشة العرض المقترح بالتفصيل، وطرح التساؤلات التي اثارتها الشركات المصرية، وخاصة أن المنتجات مختلفة، وبالتالي أسلوب عرضها لابد أن يكون مختلف.

وأضاف أبو المكارم، أن المواد الخام والسلع الوسيطة والنهائية تحتاج لإسلوب عرض مختلف ومخازن للبضائع الحاضره.

وذكر أنه مطلوب دراسة أحوال السوق السعودي أولا، وذلك من خلال تحديد القطاعات المستهدفة والمنتجات المطلوبة في السوق السعودي، لتأتي مرحله تشبيك الأعمال مابين المصدر المصري والمستورد السعودي، وهو مايعطي فرصة للشركات المصرية للتعرف عن قرب علي ماهية الفرص المتاحة بالسوق السعودي.