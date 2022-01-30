رئيس المجلس التصديري للأدوية يلتقي الرئيس السنغالي لبحث إنشاء مصنع للدواء في "دكار"

كتبت- شيرين صلاح:

اجتمع الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية مع الرئيس السنغالي ماكي سال خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس السنغالي إلي مصر، وناقش الاجتماع عدد من ملفات التعاون المشترك خاصة ملف تصدير الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل إلي السنغال.

وأشار جورج في بيان المجلس اليوم الأحد، إلي أنه جرى مناقشة تدشين مصنع مصري للأدوية في السنغال، وذلك بهدف الحصول على شهادة المنشأة ضمن منطقة الإيكواس وهى التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا، الأمر الذي يسمح بنفاذ الأدوية المصرية إلى 15 دولة أفريقية بدون جمارك.

وقال جورج، إن الاجتماع تطرق إلى مناقشة فتح السوق السنغالي أمام الصادرات المصرية في قطاع الأدوية والمستلزمات والمستحضرات ضمن خطة المجلس للتوسع في الأسواق التصديرية بالقارة الأفريقية، لتنفيذ خطة الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف 100 مليار دولار الذي تسعى له الدولة المصرية.

وأضاف جورج، أن المجلس التصديري يسعى من خلال هذا اللقاء إلي توسيع الوجود المصري بمنتجات الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل في دول غرب أفريقيا وإيجاد السبل للاستفادة من العلاقات السياسية المميزة التي دشنتها الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو وتوجهات مصر لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأفريقية.