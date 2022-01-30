صعود جديد.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه أمس.

وكان سعر الذهب صعد أمس، بعد تراجع كبير شهده على مدار يومين.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكان نجيب متوقعا صعود أسعار الذهب في السوق المحلي مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 525 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 675 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 788 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 901 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6304 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وكان سعر الذهب عالميًا سجل بنهاية تعاملات جلسة الجمعة، أخر جلسات الأسبوع، حوالي 1791 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.33%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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