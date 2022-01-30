تراجع الجمبري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأحد

10:19 ص الأحد 30 يناير 2022
تراجع الجمبري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأحد

سوق السمك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر كيلو الجمبري صغير الحجم 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 90 و150 جنيها.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و25 جنيها.
وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي، بين 30 و60 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.
وظل سعر كيلو البوري ثابتا، ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.
سوق العبور سعر السمك البلطي سعر الجمبري سعر السمك البوري

الخبر التالى:

ارتفاع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1985

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

1991

متعافون اليوم

417453

إجمالي الإصابات

22496

إجمالي الوفيات

351418

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا