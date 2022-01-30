تراجع الجمبري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الجمبري صغير الحجم 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 90 و150 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و25 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي، بين 30 و60 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

وظل سعر كيلو البوري ثابتا، ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.