2.6 مليار جنيه حصيلة الضرائب العقارية في النصف الأول من العام المالي

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت حصيلة الدولة من الضرائب العقارية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 9.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020-2021.

وقال ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لمصراوي، إن حصيلة الضرائب العقارية التي تحصلها المصلحة (شاملة ضريبة المباني والملاهي ومتأخرات الأطيان) وصلت إلى نحو 2 مليار و550.9 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021-2022.

وأضاف أن ذلك يأتي مقارنة بحصيلة بلغت نحو 2 مليار و331.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2020-2021.

وتستهدف وزارة المالية تحصيل نحو 5.5 مليار جنيه عن ضريبة المباني خلال العام المالي الجاري بزيادة 25.9% عن العام الماضي، بحسب ما هو مدرج بالموازنة العامة للدولة لعام 2021-2022.