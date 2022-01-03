مصر للألومنيوم تعلن تثبيت أسعارها خلال يناير الجاري

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، لمصراوي، إن شركة مصر للألومنيوم أعلنت تثبيت الأسعار خلال شهر يناير الجاري.

ووفقا لقول المهندس، فإن سعر طن السلك استقر عند 52.150 ألف جنيه، وسجل سعر طن السلندرات عند 55 ألف جنيه، وسعر طن اللفائف 6 ملي إلى 58.800 ألف جنيه مع بداية يناير، وذلك دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وارتفع سعر طن شرائح الألومنيوم البارد إلى 63 ألف جنيه، وطن لفائف الألومنيوم البارد إلى 61 ألف جنيه، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وكانت شركة مصر للألومنيوم خفضت أسعار منتجاتها من الألومنيوم خلال شهر ديسمبر بحوالي 5 آلاف جنيه للطن، فيما عدا شرائح ولفائف الألومنيوم البارد زادت الأسعار بحوالي 3 آلاف جنيه للطن، وفقا لقول محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية، لمصراوي في وقت سابق.

وتستحوذ شركة مصر للألومنيوم على نسبة كبيرة من السوق المحلي للألومنيوم ويتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج، كما يتم تصدير حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.