سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يرتفع في منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام جنيها واحدا، مقارنة بمستواه في الصباح، على الرغم من هبوط سعر المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لنجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن حركة الشراء تقتصر على المشغولات الذهب التي تتراوح بين 3 و7 جرامات.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

ويأمل تجار المشغولات الذهبية أن تحرك أعياد الميلاد حركة السوق.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 533 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 685 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 799 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 913 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6392 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

انخفض سعر الذهب عالميًا مع منتصف تعاملات جلسة الاثنين، أولى جلسات الأسبوع والعام، إلى 1827 دولارا للأوقية، بتراجع 0.10%، في الساعة 12:41 ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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