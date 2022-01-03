ارتفاع صادرات الأثاث 7% خلال أول 11 شهر من 2021

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للأثاث، عن ارتفاع قيمة صادرات القطاع خلال أول 11 شهرًا من 2021 بنسبة 7%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وبحسب بيان المجلس اليوم الاثنين، سجلت قيمة صادرات القطاع في أول 11 شهرًا من 2021 نحو 236 مليون دولار مقابل 219 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وقال البيان، إن صادرات شهر إبريل سجلت أعلى قيمة خلال العام الجاري بنحو 27 مليون دولار مقابل 8.7 مليون دولار في إبريل 2020.

وجاءت بعدها صادرات شهر مارس ثاني أعلى قيمة الصادرات حيث سجلت 26 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار في مارس 2021.

ووفقا لبيان المجلس، فإن مصر تصدر منتجاتها للعديد من الدول، وجاءت في المركز الأول السعودية، ثم الإمارات، ثم العراق، ثم سلطنة عمان، ثم السودان.

وجاءت بعد ذلك أمريكا، والأردن، وليبيا، وفلسطين، وايطاليا، وباقي الدول.