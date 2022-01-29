أوبر: 703 آلاف سائق عمل لدينا في مصر منذ بدء نشاطنا

كتب-علاء حجاج:

أظهرت بيانات شركة أوبر نمو في أعمالها بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن أكثر من ٣١ مليون راكب استخدموا التطبيق في المنطقة.

وقالت الشركة في بيان إن عدد السائقين العاملين في الشركة بمصر بلغ 703 آلاف سائق منذ بدء نشاط الشركة بمصر.

وأوضحت الاحصائيات أن أكثر السائقين من حيث عدد الرحلات، سائق قام بـ 6987 رحلة في القاهرة، وشهد أوبر باص نموًا بمعدل 2.4x مقارنة بعام 2020 ليواصل نجاحه في القاهرة.

وبحسب تقرير أوبر كانت المعالم السياحية الشهيرة في الشرق الأوسط من أكثر الوجهات المفضلة لمستخدمي أوبر، وحظيت وجهة الأهرامات بالجيزة في مصر بـ 14.7 ألف رحلة، كما حظي برج خليفة، أطول مبنى في العالم، بشعبية كبيرة، حيث كان الوجهة المختارة لـ 319.5 ألف رحلة.

وقالت أوبر في البيان إن منطقة الزمالك بالقاهرة احتلت المرتبة الأولى كواجهة للخروج مساءً في مصر باختيارها في 669.2 ألف رحلة.