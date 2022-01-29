الإحصاء: صادرات مصر إلى السنغال تسجل 59.3 مليون دولار في أول 10 أشهر من 221

الرئيس السيسي استقبل الرئيس السنغالي اليوم

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت انخفاض قيمة صادرات مصر إلى السنغال بنسبة 2.2% خلال أول 10 شهور في العام الماضي.

وقال الجهاز إن صادرات مصر للسنغال بلغت 59.3 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2021 مقابل 60.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وارتفعت قيمة الواردات المصرية من السنغال إلى 1.8 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 1.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%.

وبحسب الجهاز فإن قيمة التبادل التجاري بين مصر والسنغال سجلت 61.2 مليون دولار أول 10 أشهر من العام الماضي مقابل 62.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنسبة انخفاض 1.8%.