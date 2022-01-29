ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات
نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 69ر564 نقطة، أو 7ر1% ، ليصل إلى 47ر34725 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 34ر105 نقطة، أو 4ر2% ، ليصل إلى 85ر4431 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 79ر417 نقطة ، أو 1ر3% ، ليصل إلى 57ر13770 نقطة.
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