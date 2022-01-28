زيادة الطماطم والفاصوليا وانخفاض الكوسة.. أسعار الخضروات في أسبوع

كتبت -شيماء حفظي:

استقرت أسعار غالبية الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت الطماطم والفاصوليا والخيار الصوب.

وزاد سعر الطماطم 10 قروش للكيلو اليوم الجمعة مقارنة بالجمعة الماضي، فيما زاد سعر كيلو الفاصوليا 3 جنيهات، والخيار الصوب جنيها، وتراجعت الكوسة 75 قرشا.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.6 جنيه، بارتفاع 10 قروش.

البطاطس بين 2 و3.75 جنيه.

البصل بين 2 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3.5 و8.75 جنيه، بتراجع 75 قرشا.

الفاصوليا بين 5 جنيهات و11 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الملوخية بين 3 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

البسلة بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.