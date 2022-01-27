هبط 36 دولارًا.. لماذا تراجعت أسعار الذهب في البورصات العالمية؟



كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب بالبورصات العالمية انخفاضه خلال تعاملات اليوم الخميس بعد تراجع كبير بنحو 28.43 دولار خلال جلسة أمس الأربعاء.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، سجل سعر أوقية الذهب 1819.59 دولار بختام جلسة أمس الأربعاء مقابل 1848.02 دولار بختام الجلسة السابقة بنسبة تراجع 1.54%، وذلك بعد ارتفاعات متتالية في أول جلستين من جلسات الأسبوع.

وواصل سعر الذهب عالميا تراجعه حتى منتصف تعاملات اليوم الخميس، حيث وصل إلى نحو 1812 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.42%، في الساعة الواحدة و40 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وقالت وكالة رويترز، إن هبوط سعر الذهب جاء مع ارتفاع الدولار بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن تلميحات برفع الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن هذا التراجع يأتي بعد أن ارتفع سعر الذهب خلال جلسة الثلاثاء الماضي إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين، حيث دفعت المخاوف الجيوسياسية بشأن أوكرانيا المستثمرين لشراء الذهب كملاذ آمن لهم.

وفي آخر تحديث لسياسته، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة الأمريكية في مارس وأعاد تأكيد خططه لإنهاء مشترياته من السندات في ذلك الشهر قبل الشروع في تخفيض كبير في حيازاته من الأصول، بحسب رويترز.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد إصدار المركزي الأمريكي بيانه، حذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أن التضخم لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل، وأن مشكلات سلسلة التوريد قد تكون أكثر استمرارًا مما كان يُعتقد سابقًا.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إن أعضاءه الذين يضعون السياسة وافقوا على مجموعة من المبادئ لتقليص ميزانيته العمومية، والتي من المقرر أن تبدأ في وقت ما بعد بدء زيادات الفائدة.

وتضاعف حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي تقريبًا خلال فترة جائحة كورونا إلى ما يقرب من 9 تريليونات دولار، حيث قام بشراء السندات للمساعدة في الحفاظ على أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة لدعم الاقتصاد، بحسب الوكالة.

كيف تأثر سعر الذهب اليوم في مصر؟

انعكس هبوط الذهب بالبورصات العالمية على السوق المحلي، وهوى سعر جرام الذهب 12 جنيها حتى منتصف تعاملات اليوم الخميس، على عكس ما كان يتوقعه تجار الذهب بالسوق المحلي.

وكان نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، توقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب في البورصات العالمية حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وهوى سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس إلى 794 جنيها مقابل 806 جنيهات أمس.

كما تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 529 جنيها للجرام، وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 681 جنيها للجرام، وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 907 جنيهات للجرام، كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 6352 جنيها.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات الفترة الماضية.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وتوقع هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن تتحرك مبيعات محلات الذهب بالسوق المحلي مع بداية إجازة نصف العام الدراسي.