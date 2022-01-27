"أمان القابضة" و"طاقة عربية" تؤسسان شركة لرقمنة مدفوعات قطاع الطاقة



كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة أمان القابضة، التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، وشركة طاقة عربية، إحدى شركات مجموعة القلعة، تعاونهما في تأسيس شركة جديدة تعمل على رقمنة مختلف المعاملات المالية التي ينطوي عليها قطاع الطاقة، وكذلك رقمنة خدمات قطاع الطاقة على نطاق أوسع.

وبحسب بيان من شركة أمان اليوم الخميس، من المقرر أن تبلغ حصة "أمان القابضة" و"أمان لتكنولوجيا المدفوعات"- مجتمعتين- من الشركة الجديدة 51% في مقابل 49% لشركة طاقة عربية.

وقالت أمان إنه من المقرر أن تقدِّم الشركة الجديدة خدمات الدفع الإلكتروني لكافة عملاء قطاع الطاقة بأنحاء الجمهورية؛ لا سيما عملاء شركة "طاقة عربية"، كما ستعمل على رقمنة خدمات قطاع الطاقة المصري والاستعانة بأحدث التقنيات لتعزيز الخدمات ومستوى الأداء.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة عملياتها بحلول منتصف العام الجاري، بعد الحصول على كافة التراخيص اللازمة، بحسب البيان.

وقال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة أمان القابضة ومجموعة راية القابضة: "الشركة الجديدة ستتبنى أحدث تقنيات رقمنة المدفوعات لخدمة قطاع الطاقة، مما سيُحدث فارقًا ملموسًا على مستوى الخدمات المقدمة وفعالية العمليات. وستعمل راية بموجب التعاون على تطوير وتكامل تقنيات نظم المعلومات لصالح مجموعة طاقة عربية".

وكانت شركة راية تعاونت من قبل مع مجموعة القلعة لتأسيس شركة أسطول، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، والعاملة في مجال النقل وتقديم الخدمات اللوجستية لقطاع الطاقة وغيرها من القطاعات، وفقا للبيان.

وقالت باكينام كفافي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة طاقة عربية، إن "التعاون الجديد يعد انطلاقة واعدة من شأنها إحداث تحول بارز على مستوى الخدمات المقدمة لعملاء الشركة الذين يزيد عددهم عن 2 مليون عميل".

وتابعت: "يهدف التعاون بالأساس إلى تطوير منظومة مدفوعات الطاقة، وطرح خدمات مبتكرة ومتميزة للعملاء تتماشى مع أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، فضلاً عن تقديم تجربة رائدة في السوق المصري".

كما تهدف الشركة الجديدة إلى تقديم كافة الخدمات المالية لعملاء الشركة (طاقة عربية) وتطوير أعمالها بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية الهادفة إلى تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، بحسب باكينام كفافي.

وتعمل طاقة عربية، التابعة لمجموعة القلعة، في مجال توزيع الطاقة في مصر، حيث تقدم خدماتها منذ ما يزيد عن 20 عامًا في مجال الاستثمار وتشغيل شبكات البنية الأساسية لقطاع الطاقة.

وتعمل الشركة على زيادة عدد عملائها بما لا يقل عن 150 ألف عميل سنوياً عبر مختلف أعمالها التي تشمل أربعة قطاعات؛ وهي توصيل الغاز الطبيعي وتوزيعه، وتوليد الطاقة الكهربائية التقليدية والمتجددة وتوزيعها، وخدمات تموين السيارات بالغاز المضغوط والوقود السائل، وكذلك خدمات معالجة المياه وتحليتها وتوزيعها، وفقا للبيان.

بينما تعد أمان القابضة، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، والعاملة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، حيث تعتبر ثالث شركة تؤسسها مجموعة راية القابضة لميكنة المدفوعات وتعزيز الشمول المالي، بحسب البيان.