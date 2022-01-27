أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور



كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة والخضروات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.6 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 2 و3.75 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و2.75 جنيه.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.6 جنيه.

البطاطس بين 2 و3.75 جنيه.

البصل بين 2 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3.5 و8.75 جنيه.

الفاصوليا بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الملوخية بين 3 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

البسلة بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.