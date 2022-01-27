تراجع السمك المكرونة والكابوريا..أسعار السمك اليوم في سوق العبور

09:49 ص الخميس 27 يناير 2022
تراجع السمك المكرونة والكابوريا..أسعار السمك اليوم في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 30 و60 جنيها، كما انخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبري صغير الحجم 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و 160 جنيها.

واستقر السمك البلطي ليتراوح بين 21 و25 جنيها، وظل سعر كيلو البوري مستقرا ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار السمك اليوم أسعار الأسماك سوق العبور سعر الجمبري

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