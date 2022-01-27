تراجع السمك المكرونة والكابوريا..أسعار السمك اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 30 و60 جنيها، كما انخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.