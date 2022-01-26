أسعار الحمص تقفز في الأسواق تزامنا مع برودة الطقس

كتبت- دينا خالد:

قفزت أسعار الحمص في أسواق الجملة والتجزئة، تزامنا مع برودة الطقس، وزيادة الإقبال عليه، نظرًا للإقبال الكبير عليه في الشتاء.

وقال أحمد الباشا، رئيس شعبة الغلال بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، إن أسعار الحمص ارتفعت في سوق الجملة بنحو 4000 جنيه للطن لتسجل نحو 23 ألف جنيه مقابل 19 ألف جنيه قبل شهر واحد.

واتفق معه، مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة، قائلا، إن أسعار الحمص في سوق التجزئة ارتفعت إلى 36 جنيهًا للكيلو مقابل 30 جنيهًا في بداية الموسم.

وأرجع الباشا ارتفاع الأسعار، إلى زيادة الإقبال عليه بسبب بروده الطقس، في ظل أن مصر تستورد أغلب استهلاكها من الخارج.

وأضاف توفيق، أن مصر تستورد نحو 95% من استهلاكها من الحمص، وتأتي الأغلبية من تركيا.

ونطلق على الحمص، اسم "حمص الشام" لأننا كنا نستورده من بلاد الشام، ولكن في الوقت الحالي إنتاج هذه الدول لا يكفي استهلاكها، فأغلب الدول تستورد من تركيا وإيطاليا، بحسب توفيق.

وأضاف توفيق أن مصر تزرع الحمص لكن بكميات قليلة، وحجم حبة الحمص المصري أصغر وتسمى حمص 12 ملي، أما الحمص التركي حجمه أكبر ويسمى حمص 14 ملي.

وأشار توفيق، إلى أن مصر تستورد الحمص في شهري سبتمبر وأكتوبر، تزامنا مع موسم حصاده وقبل بداية فصل الشتاء.