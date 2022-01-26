المالية تطرح عملات معدنية تحمل شعار عيد الشرطة الـ 70

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الأربعاء، طرح مصلحة الخزانة وسك العملة 3 ملايين جنيه من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" فئه الجنيه، تحمل شعار الاحتفال بالعيد السبعين للشرطة؛ تخليدًا لذكرى هذه المناسبة، التي تجسد التضحيات الغالية لأبطال الشرطة في الذود عن الوطن والحفاظ على سلامة مواطنيه وأراضيه.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تنمية الوعي الوطني بالأحداث التاريخية المهمة والشخصيات الرائدة والمؤثرة في حياة الشعب المصري، من خلال إصدار عملات معدنية متداولة أو تذكارية تُسهم في إحياء هذه الذكريات الخالدة، وتوثق هذا الحدث الجليل في تاريخ الوطن.

وقال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إن مصلحة الخزانة وسك العملة لا تدخر جهدًا في تنمية الوعي الوطني بالإنجازات غير المسبوقة، حيث تم إعداد تصميمات لكل المشروعات القومية التي شهدتها مصر خلال سنوات التنمية السبع التي مهدت الطريق لبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف أنه تم اقتراح سك كل من هذه المشروعات على العملات المتداولة والتذكارية والطوابع التذكارية، وفقًا لما يحدده مجلس الوزراء.

وأوضح خصر أن هناك العديد من المشروعات التاريخية التي تستحق التوثيق، ومنها: "العاصمة الإدارية، والريف المصري الجديد، ومدينة العلمين الجديدة، والشبكة القومية للطرق، ومحطات توليد الطاقة، وحقل ظهر للغاز، وقناطر أسيوط الجديدة، ومزارع الطاقة الشمسية بأسوان، وثمانون عامًا تضامن، وقناة السويس الجديدة".

ووفقا لخضر، من بين هذه المشروعات أيضا المشروع القومي للإسكان، والمشروع القومي للاستزراع السمكي، وهضبة الجلالة، والحاضنات التكنولوجية، والمركز اللوجستي لتخزين وتداول الحبوب، والمنطقة الاقتصادية لمشروع المثلث الذهبي.

وذكر أنه تم سك عدد من المشروعات بالفعل على بعض العملات، وإعداد تصميمات للمشروعات الأخرى بالتعاون مع الجهات المعنية.