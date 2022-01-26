الإحصاء: 20.8% تراجعًا في التبادل التجاري بين مصر والإمارات خلال 10 أشهر



كتبت- ياسمين سليم:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتبلغ 3 مليارات دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 20.8%.

وارتفعت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى ملياري دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 64.9%.

وتراجعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات لتسجل مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 60.2%.

وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفاعًا لتصل إلى 1.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 972.2 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 87.1%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 9.5%، بحسب البيان.

وقال البيان إن قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر بلغت 41 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 45.5 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة انخفاض قدرها 9.9%.