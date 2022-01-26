الرئيس التنفيذي لـ"مكادي هايتس" يكشف تفاصيل سحب 1.7 مليون متر من المشروع

كتبت – شيماء حفظي:

كشف تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لشركة مكادى هايتس، في تصريحات لمصراوي، عن أسباب قرار هيئة التنمية السياحية بتقليص مساحة المشروع، وفق إفصاح الشركة للبورصة يوم الأربعاء.

وقال دويدار إن الشركة تلقت خطاباً من الهيئة يفيد بسحب 1.75 مليون متر من المشروع "بسبب عدم الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع".

لكن دويدار قال إن التعاقد بين الشركة والحكومة عند تخصيص أرض المشروع في عام 2009، "لم يتضمن جدولاً زمنياً ولم تُخطر الشركة بأي جدول زمني للتنفيذ كما أن الشركة سددت كامل قيمة الأرض".

وأعلنت شركة مكادي للتنمية السياحية "مكادي هايتس" التابعة لأوراسكوم للتنمية، اليوم أنها تلقت خطابا من الهيئة بتقليص المساحة المخصصة للتطوير بمقدار 1.75 مليون متر مربع.

وقالت في بيان للبورصة إن شركة مكادي هايتس اشترت الأرض بمساحة 3.75 مليون متر مربع بموجب قرار تخصيص رسمي من الحكومة في 2009 وسددت ثمن الأرض بالكامل، لكن هيئة التنمية السياحية خفضتها إلى 2 مليون متر مربع.

وقالت أوراسكوم للتنمية إنها ستتظلم ضد القرار.

وأوضح دويدار، في تصريحاته لمصراوي، أنه "إذا كان السبب متعلق بجدول زمني – غير المتواجد أصلا – فنأمل أن يكون التظلم في صالحنا".

وأضاف أن الشركة تنفذ المشروع بشكل تدريجي، حيث بدأت في المنطقة الجنوبية، بينما تقع الأرض التي سحبت في الجزء الشمالي، "وقطعة الأرض هذه ليست على خطة المشروعات لدى الشركة خلال الخمس سنوات المقبلة، وهي موجودة في الجزء الشمالي من الأرض المخصصة".

وقال إن المشروعات التي أعلنتها ونفذتها الشركة خلال السنوات الأربع الماضية تقع جميعها في مساحة الـ 2 مليون متر التي أبقتها الهيئة للشركة.

وأكدت الشركة في بيان اليوم، أن "جميع مراحل المشروع التي تم بيعها وإطلاقها حديثا تقع ضمن المساحة المخصصة البالغة 2 مليون متر مربع وأن جميع حقوق العملاء محفوظة".

وتعمل أوراسكوم للتنمية مصر في الاستثمار العقاري والسياحي وإدارة المنتجعات، وهي مملوكة لرجل الأعمال المصري، سميح ساويرس.