التعاون الدولي: اتفاقيات بـ 169 مليون دولار للمياه والصرف الصحي في 2021



كتب- مصطفى عيد:

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021 أن اتفاقيات التمويل التنموي التي تم الاتفاق عليها لقطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي بلغت نحو 169 مليون دولار، لتنفيذ 6 مشروعات في إطار تنفيذ رؤية الدولة للتوسع في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي وتعزيز الإدارة المستدامة لموارد المياه، وتطوير البنية التحتية.

وقالت وزارة التعاون الدولي، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي بما يعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة.

ووفقًا للتقرير السنوي الصادر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، وقعت مصر خلال العام الماضي اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 131 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، لتنفيذ مشروع مشروع توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في التجمعات السكنية الواقعة بالمناطق الريفية في محافظة الأقصر.

ومن المقرر أن يستفيد من المشروع 22 ألف منزل بمحافظة الأقصر أي نحو 240 ألف نسمة، بما يدعم الجهود الحكومية التي تهدف إلى التطوير المستمر لقطاع الصرف الصحي وتغطية كافة محافظات الجمهورية بهذه الخدمات، بحسب البيان.

ويعمل المشروع الذي تنفذه الدولة بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية والخاص بتعزيز خدمات الصرف الصحي في صعيد مصر - الأقصر IRSUE-Luxor، على رفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي من 6% إلى 55%، من خلال تدشين المحطات الجديدة لمعالجة المياه والحمأة.

ويعد المشروع جزءًا من البرنامج الوطني للصرف الصحي الذي تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويستهدف توسيع نطاق وصول خدمات الصرف الصحي على مستوى المناطق الريفية من 34% إلى 60% في عام 2030.

كما تم الاتفاق خلال العام الماضي على توفير تمويل تنموي بقيمة 25 مليون دولار كمنحة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية.

وكذلك تم الاتفاق أيضا على 3 منح من الجانب الألماني، إحداها بواقع 6 ملايين دولار لتنفيذ مشروع برنامج إدارة دلتا مياه النيل، وأخرى بقيمة 4 ملايين دولار لتنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية، والثالثة بقيمة مليوني دولار مشروع تطوير البنية التحتية بالمشاركة في المناطق غير الرسمية.

كما تم الاتفاق خلال العام الماضي على منحة بقيمة مليون دولار من الصندوق السويدي الدولي، لتنفيذ مشروع دراسة تقنين وسائل النقل الرسمية وغير الرسمية على مسار مشروع الأوتوبيسات السريعة.

محطات معالجة مياه الصرف الصحي

أشار التقرير إلى جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الموارد المائية والصرف وتعزيز الإدارة المستدامة لموارد المياه، لافتًا إلى مشروع منظومة مياه مصرف بحر البقر الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، بطول 190 كيلومترا، وبطاقة معالجة نحو 5.6 مليون متر مكعب مياه يوميًا.

ووفقا للتقرير، يوفر هذا المشروع مياه صالحة لزراعة 400 ألف فدان بمحافظة شماء سيناء، وخلق 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما دخل المشروع الممول من الصناديق العربية وينفذه شركات القطاع الخاص، موسوعة جينيس كأكبر محطة معالجة مياه في العالم.

وتطرق التقرير إلى مشروع محطة معالجة الجبل الأصفر التي تعد ثالث أكبر محطة في العالم، حيث تمتد على مساحة 78 فدانًا في محافظة القليوبية، وتبلغ تكلفة تنفيذها نحو مليار دولار، وتعالج يوميًا 2.5 مليون متر مكعب وتخدم نحو 12 مليون نسمة من سكان القاهرة.

وتم تنفيذ هذه المحطة بالتعاون مع شركاء التنمية (إيطاليا وفرنسا وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي).

وبلغت حزم التمويل التنموي المختلفة التي تم إبرامها للقطاع الحكومي والخاص خلال العام الماضي 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، وفقا للتقرير.