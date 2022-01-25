شعبة العطارة: 30% زيادة في الإقبال على أعشاب البرد مع برودة الطقس

كتبت - دينا خالد:

قال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة، إن هناك ارتفاع في الطلب على الأعشاب المستخدمة في تخفيف أعراض نزلات البرد، تزامنا مع موجة تراجع درجات الحرارة الحالية.

وأوضح توفيق، لمصراوي، أن نسبة الزيادة في الطلب تخطت 30% مقارنة بالإقبال الفترة الماضية، ولكن الأسعار مستقرة بسبب وفرة المعروض.

وأضاف توفيق، أن الإقبال متزايد على أعشاب التليو وورق الجوافة والبردقوش، واللبان الدكر واليانسون والزنجبيل وحبة البركة.

وبلغ سعر كيلو اليانسون البلدي 60 جنيها، وسعر كيلو الزنجبيل 80 جنيها، والبردقوش 60 جنيها، وحبة البركة 70 جنيها، و50 جنيها لكيلو التليو، بحسب توفيق.